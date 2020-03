Prozessbeginn am Straflandesgericht Graz. Iraker (46) bedrohte nach verlorener Obsorge der Kinder Betreuerinnen und legte Brände.

Spuren nach einem Brandanschlag in der BH Graz-Umgebung © Michael Wappel

Vier Brandanschläge auf öffentliche Einrichtungen in Graz binnen kürzester Zeit hielten Polizeikräfte und Feuerwehren am 19. Juni des Vorjahres in Atem und entfachten eine Diskussion um Sicherheitsvorkehrungen bei öffentlichen Einrichtungen und Behörden.