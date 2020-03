Facebook

Merkur Versicherung siedelt: Hier zieht bald der Spitzenkoch ein

Noch ist das Restaurant im neuen Merkur-Campus in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße eine Baustelle (siehe Fotorundgang ums Areal). Über Instagram lässt Spitzenkoch Konstantin Filippou aber jetzt alle, die schon auf die Eröffnung warten, am Finale der Bauarbeiten teilhaben. Da gibt es auch erste Einblicke zu sehen. Inzwischen ist ja auch klar, wann man zum ersten Mal in dem Lokal schmausen kann, das der Sterne- und Haubenkoch konzipiert hat: Am 11. Mai wird es so weit sein. Kantina und Kafé öffnen dann ihre Pforten (wir berichteten) unter dem Namen Arravané – in Anlehnung an eine Pferderasse, die es in der griechischen Heimat von Filippou gibt.