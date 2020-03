Ein Mann in Unterwäsche mit einem Alibert als Kopf sorgte heute Mittag vor der Stadthalle für Verwunderung. Was und wer dahinter steckt.

Es ist, gelinde gesagt, bizarr. Da spaziert ein Mann in weißer Unterwäsche mit einem Spiegelschrank am Kopf bloßfüßig vor der Stadthalle auf und ab. Passanten im Vorbeigehen drehen die Köpfe um, Radfahrer rätseln, was da läuft - und eine Fotografin hält auf die Szene.