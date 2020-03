Die Rechenübung zum Frauentag. Welche Rolle spielen Steirerinnen in Führungsebenen und vor allem in der Politik?

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ilse Wieser, Forscherin an der Karl Franzens Universität und Trägerin des Grazer Frauenpreises fürs Lebenswerk 2020 ließ diese Woche mit Kritik an der eigenen Hochschule und unserer Gesellschaft aufhorchen: So sei das ungleiche Verhältnis zwischen der Anzahl von Studentinnen (62 Prozent) und jener von Professorinnen (27 Prozent) ein Ärgernis.