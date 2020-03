Facebook

Swatek übergibt Gemeinderatsmandat an Reininghaus. © Neos/Friesinger

Das passte so gar nicht zum Neos-Image: Der junge Parteichef Niko Swatek, der 2017 in den Grazer Gemeinderat eingezogen ist, nahm im Vorjahr nach der steirischen Wahl auch das Landtagsmandat an. Als Mandats-Multi bekam er in Summe eine Monatsgage von fast 13.500 Euro. Jetzt zieht der 29-Jährige, der deshalb ins Kreuzfeuer der Kritik geraten ist, zurück.