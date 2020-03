Facebook

Katharina mit ihrer Mutter Bettina Lothaller-Höll © Juergen Fuchs

Giraffen in Graz. Gibt es nicht? Haben Sie eine Ahnung: Aus der großen Box, die Katharina zum Greifen nah vor sich stehen hat, ließe sich eine halbe Arche Noah zusammenstellen, Papageien, Kuh, Schaf, Pferd – und mittendrin steckt eine Giraffe ...



Noch ist sich der Blondschopf ganz offensichtlich nicht sicher, wie er den Besuch einschätzen soll – aber es dauert nicht lange und die Kleine lächelt. Was heißt klein! Sieben Jahre alt ist sie vor wenigen Tagen geworden, die bunte Geburtstagskarte steht oben auf dem Board.



Sieben Jahre – Zeit für die erste Klasse Volksschule. Der Schuleinstieg wird spannend sein wie für jedes Kind. Und doch anders.



Katharina kam zwei Monate zu früh zur Welt. „Zuerst ist es nur darum gegangen, dass sie überlebt“, erinnert sich ihre Mutter Bettina Lothaller-Höll – dann stellte sich aber heraus, dass das Gehirn des Babys geschädigt war. Die Diganose: PVL – eine Schädigung der weißen Substanz im Gehirn. In der ersten Woche rechneten die Ärzte noch mit einem Schweregrad eins, in der zweiten war bereits von Stufe zwei die Rede, in der dritten bildeten sich Zysten im Gehirn – und die Ärzte revidierten auf Stufe drei. Vier Stufen gibt es ...



Was das heißt, ließ sich nicht genau vorhersagen. Auch wenn die Auflistung an Möglichkeiten beängstigend genug war.