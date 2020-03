Seit neun Monaten liegt Kyro in einer Spezialklinik: Thrombosen im Gehirn veränderten das Leben des Gymnasiasten aus Graz und seiner Familie von einem Tag auf den anderen total. Bitte helfen Sie helfen!

Seit neun Monaten ist Kyro in einer Spezialklinik © Privat

Nicht nur im Tiergarten Schönbrunn ist der Eisbär los. Auf einem Blatt Papier vorgedruckt und rosarot ausgemalt, liegt einer neben Kyro im Bett – und der Bub strahlt übers ganze Gesicht.



Es ist ein Foto von vielen, eingeklebt in ein Ring-Buch, das mittlerweile schon zu einem dicken Tagebuch angewachsen ist: liebevoll gestaltet mithilfe von Therapeuten in der Spezialklinik Vogtareuth bei München, die sich seit Juni des Vorjahres um den mittlerweile zwölfjährigen Buben aus der Steiermark kümmern.



„Kyro steht zum ersten Mal an der Bettkante, juchu!“, steht da zum Beispiel, und die beiden Therapeuten, die das Kind halten, strahlen mit. Da sitzt der Bub mit geschminktem Halloween-Gesicht im Rollstuhl; da kommt der Nikolaus zu Besuch; da wird ein Elektro-Rolli ausprobiert, „klappt super, Kyro fährt allein“, lautet der Kommentar; da stellt der Bub mit seiner Therapeutin einen „neuen Vogtareuther Sitzrekord“ auf, „ca. eine halbe Stunde!“; da ist Kyro mit seiner Mutter zu sehen, die nicht von seiner Seite weicht, mit dem Vater und der jüngeren Schwester Maria zu Weihnachten.