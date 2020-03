Keine Seife, kein warmes Wasser?Politischer Wirbel um Grazer Volksschule

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Waschbecken in einer Klasse unterliegen dem autonomen Verwaltungsbereich der Schule selbst © (c) Maria.P. - Fotolia

"Es gibt keine Seife für die Kinder, keine Handtücher und kein warmes Wasser", meldete sich eine verärgerte Mutter bei der Kleinen Zeitung. In der Volksschule ihres Kindes würde es an diesen Hygienemitteln fehlen, was sie vor allem in Zeiten des Coronavirus bemängelt. Sie sei verwundert, dass es gerade in Schulen, wo sich viele Viren übertragen könnten, an diesen Hygienevoraussetzungen fehlen würde. Die Eltern müssten nun in die Tasche greifen und Papierhandtücher sowie Seife spenden.