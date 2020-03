Facebook

Dancing Stars Silvia Schneider und Norbert Oberhauser als Lotto-Moderatoren © ORF/Günther Pichlkostner

Vor einer Woche wurde der vierte Sechsfachjackpot in der österreichischen Lotto-Geschichte geknackt – von jenen drei Gewinnern, die sich neun Millionen und ein paar Zerquetschte teilen, meldeten sich bisher allerdings erst zwei: der Salzburger, Anfang 60, ein typischer Jackpot-Spieler, der überlegt, sich mit seinen drei Millionen wohnungsmäßig zu verändern, sowie der Burgenländer, der sich gleich am Donnerstag nach der Ziehung rührte, aber nichts über sich verraten wollte.



Von dem oder der Dritten im Bunde gibt es dagegen noch keine Spur. Nur folgende Hinweise: Er oder sie gab nur einen einzigen (Quick-)Tipp (mit LottoPlus und Joker) ab, und das Montagmittag vor der Ziehung im Raum Graz-Umgebung. Zwei Tage später wurden aus seinen oder ihren 3,20 riskierten Euro 3.067.178,20 Euro Gewinn.



Ob der Glückspilz das erst verdauen muss?



Wie auch immer: Bisher, weiß Günter Engelhart von den Österreichischen Lotterien, hat sich noch jeder Großgewinner gemeldet. Manche machen’s dabei allerdings gern spannend. Auch in der Steiermark: Am 8. Juli 2001 gewann etwa ein Obersteirer bei einem Dreifachjackpot 49,3 Millionen Schilling – wochenlang wurde spekuliert, warum er sich nicht rührte, erst Mitte August lüftete er das Geheimnis ... Damals übrigens hatte man nur sechs Monate Zeit, sich zu melden, mittlerweile sind es drei Jahre.



Tatsächlich bleiben jedes Jahr aber rund sieben Millionen Euro im Topf – kleinere Gewinne, die nie abgeholt werden.



Dieses Geld wird in Extra-Aktionen wieder ausgespielt – kommende Woche zum Beispiel. Nicht nur, dass es dann erstmals in der Lotto-Geschichte eine dritte Ziehung geben wird: nämlich eine Lotto-Bonus-Ziehung am Freitag, dem 13. (März). An diesem Tag gibt es auch eine Million Euro zusätzlich zu gewinnen – sie wird unter allen Tipps für die Bonus-Ziehung verlost. Annahmeschluss ist am 13. März um 18.30 Uhr – und weil es eine Premiere ist, gibt es auch zwei besondere Moderatoren: die Dancing Stars Silvia Schneider und Norbert Oberhauser, die nach der Moderation direkt in den Ballroom weitereilen.