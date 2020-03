Der Standort Graz-Ost der Stadtbibliothek (am Schillerplatz) wurde flächenmäßig um ein Drittel erweitert. Auch in Reininghaus soll eine Filiale kommen.

Roswitha Schipfer (Leiterin der Stadtbibliotheken) und Stadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) freuen sich über die ausgebaute Bibliothek Ost © Foto Fischer/Stadt Graz

Ein Buch ausleihen – ist das in unserer digitalen Zeiten überhaupt noch „in“? Wenn es nach den Entwicklungen in der Stadtbibliothek Graz-Ost (Standort Schillerplatz) geht, dann ist die Nachfrage sogar steigend: Im Jahr 2015 wurden dort 100.393 Bücher und Co. ausgeborgt – im vergangenen Jahr waren es schon 139.502 Entlehnungen. Rund 42.000 Besucherinnen und Besucher wurden 2019 vor Ort gemessen.