Neue Tarife für Steiermark Öffis-Toptickets werden um 3 Euro teurer

Straßenbahn in Graz © Fuchs

Mit Stichtag 1. Juli werden die Öffis-Ticketpreise in der Steiermark um durchschnittlich 2,25 Prozent angehoben. Erfreulich für alle Gelegenheitsfahrgäste: Die einfache Stundenkarte soll heuer nicht angetastet werden. Die Jahreskarte dürfte sich hingegen spürbar verteuern. Demnach wird die reguläre Jahreskarte (für eine Zone) in Zukunft 473 (statt derzeit 456 Euro) kosten. Die Preise der Stunden- und Tageskarte sollen unverändert bleiben. Schwarzfahren kostet weiterhin 70 Euro. Details (am Beispiel einer Zone):