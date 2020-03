Facebook

Einer von vielen Kunden der "Barber Angels Brotherhood" © Isabella Friedmann

Sie nennen sich "Barber Angels Brotherhood Austria" und schreiten in lässiger Lederkluft zur Tat - jene sozial engagierten Friseurinnen und Friseure, die am kommenden Sonntag in Graz wieder eine besondere Arbeit verrichten: Am 8. März schneiden sie im Grazer VinziNest bedürftigen Mitmenschen kostenlos die Haare oder trimmen gratis Bärte.