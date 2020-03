Unfall in Graz-Eggenberg. 42-jähriger Kroate zog sich eine schwere Oberschenkelverletzung zu. Zwei steirische Arbeiter stürzten in Niederösterreich ab.

Wohnhaus im Rohbau (Sujetbild) © photo 5000 - Fotolia

Ein schwerer Arbeitsunfall ereignete sich am Montagauf der Baustelle eines Wohnhauses im Grazer Bezirk Eggenberg. Ein 42-jähriger Bauarbeiter aus Kroatien war auf einem Balkon mit Entschalungsarbeiten beschäftigt. Aus eigenem Verschulden, so die Polizei, stürzte er von dort rund acht Meter in die Tiefe.