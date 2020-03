Ab 37,2 Grad Körpertemperatur kein Einlass - Ansteckung in Haftanstalt soll verhindert werden.

© Christian Penz

Im Grazer Straflandesgericht wird ab Montagnachmittag im Zuge der Eingangskontrolle Fieber gemessen. Damit will man vor allem verhindern, dass Besucher, die in die Justizanstalt wollen, Insassen mit dem Coronavirus infizieren. "Die leben dort so eng zusammen, das würde sich sofort ausbreiten", meinte Gerichtspräsidentin Caroline List gegenüber der APA.