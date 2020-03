Facebook

Landessanitätsdirektorin Ilse Groß © APA/ERWIN SCHERIAU

Nachdem sich am Freitagabend der erste steirische Coronavirusfall bestätigt hatte, gibt es keine neuen bekannten Fälle in der Steiermark. Testungen von Verdachtsfällen gibt es aber weiterhin. "Wir haben seit Freitag in 61 Verdachtsfällen Tests durchgeführt, davon sind zur Stunde 42 ausgewertet, alle mit negativem Ergebnis", teilte Landessanitätsdirektorin Ilse Groß am Sonntagnachmittag mit. Die rasche Identifizierung von Corona-Verdachtsfällen, eine frühe Diagnose und eine rasch erfolgende Quarantäne sowie die Nachverfolgung allfälliger Kontaktpersonen sind laut Groß nach wie vor die entscheidenden Maßnahmen zur Eindämmung des Virus.