Das Grazer Kunsthaus © Jürgen Fuchs

Eigentlich ist der Welttag der Fremdenführer am 21. Februar - weil dieses Datum aber in die steirischen Semesterferien fiel, wird diesen Sonntag (1. März) „gefeiert“: Mit kostenlosen Führungen, zu denen die steirischen Austria Guides einladen. In Graz stehen neun verschiedene Führungen zur Auswahl. Auch in Frohnleiten, Kapfenberg, Vordernberg und Bruck/Mur gibt es Programm. Alle Touren sind für die Teilnehmer kostenlos - freiwillige Spenden kommen dem SOS-Kinderdorf zugute.