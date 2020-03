Weststeirerin wollte ihre Neugeborene in die Babyklappe legen: Gefunden wurde ihr Mädchen aber in der LKH-Graz-Garage. Anfang März muss die Frau vor Gericht, sie ist wegen "Aussetzung" angeklagt.

In dieser Garage lag das Baby in der Tasche © Juergen Fuchs

Die 29-Jährige aus Deutschlandsberg hatte am 28. Dezember 2019 ihr Neugeborenes in der Tiefgarage des LKH Graz abgelegt. Es war eine ungewollte Schwangerschaft. Ein Besucher fand das Baby in der LKH-Tiefgarage. Es lag eingewickelt in einer Tasche und war stark unterkühlt.