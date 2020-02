Kleine Zeitung +

Bisher leichter Verlauf Oststeirische Coronavirus-Patientin wird in Graz behandelt

Die 52-Jährige aus der Oststeiermark war in Italien und bemerkte nach ihrer Reise Symptome auf das Coronavirus. Sie hat sich selbst in die Klinik begeben. Die Frau sei gefasst und ihr gehe es so weit gut, heißt es von den Ärzten. Das Umfeld der Patientin wurde isoliert. Was bisher bekannt ist.