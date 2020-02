"voi fesch"Hitzendorfer gestaltete Lkw-Plane für Kunstpreis

Facebook

Der Hitzendorfer Christoph Dietrich hofft auf viele Online-Stimmen für seinen Entwurf © Philipp Schuster Photography

Christoph Dietrich liebt die Technik. Überall, wo es um Schrauben, Drehen, Schleifen oder Bohren geht, wo Schaltkreise oder Zahnräder im Spiel sind, wird der 36-Jährige ganz aufmerksam. Seit drei Jahren ist er im Randkunst Atelier der Lebenshilfe in Lieboch tätig. Seine Liebe zur Technik spiegelt sich auch in den dort geschaffenen Kunstwerken wieder. Und der aktuell ausgeschriebene „voi fesch“-Kunstpreis kam dem Künstler, der in Hitzendorf lebt, gerade recht.