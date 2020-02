Facebook

Realkubist Herbert Wallner mit dem neuen Plakat für die Saison 2020, Charly Temmel mit einer Extraportion Eis © NM

Die Eiszeit beginnt Eis Greissler in der Sporgasse hat bereits geöffnet, Sax in St. Peter und Feldkirchen ebenso, die Eisperle sperrt am Sonntag auf - und in der Herrengasse 28 hat am Donnerstag Charly Temmel die Eissaison 2020 offiziell eröffnet.