Im brandneuen Musikvideo der Linzer Neue Musik Call me Astronaut spielt die Grazer Dragqueen die Hauptrolle: Gloria Hole gibt eine "Champagne Drag Queen", so auch der Titel des Songs.

Die Grazer Dragqueen Gloria Hole mit den Linzer Indie-Rockern von Call Me Astronaut © Call Me Astronaut

Als „Champagne Drag Queen“, die erst erkennt, was im Leben zählt, ist die Grazer Drag Queen Gloria Hole im Musikvideo der oberösterreichischen Indierocker Call me Astronaut zu sehen. Gedreht wurde das Video vergangenen Herbst in Linz an verschiedenen Schauplätzen wie zum Beispiel einem Varieté oder in einer Bar.