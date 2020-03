Mit 1. März beginnt die Online-Registrierung für zwölf Studien an der Karl-Franzens-Universität Graz, die TU zieht am 2. März nach.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am 1. März startet die Onlineregistrierung für zwölf Studien an der KFU Graz © FUCHS Juergen

Wie auch schon in den vergangenen Jahren, gibt es heuer an der Karl-Franzens-Universität Graz Aufnahmeverfahren für bestimmte Studien. Der erste Schritt ist eine Online-Registrierung. Der Startschuss dafür fällt am 1. März 2020.