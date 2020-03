Sie mag zwar den Begriff Fremdenführerin nicht – aber sie liebt ihren Job „wie am ersten Tag“: Melitta Ranner präsentiert seit 1972 ihre Heimatstadt. Touristen und den Grazern.

Sie kennt Graz wie kaum ein anderer: Melitta Ranner © Juergen Fuchs

Die Episode ist bezeichnend. Melitta Ranner sitzt mit ihrem Mann Rudolf in einem Grazer Lokal – ein anderer Gast zahlt, fragt den Kellner, was man sich in der Stadt ansehen sollte, der dreht sich zu ihrem Tisch, deutet auf die Dame und meint: Wenn das jemand weiß, dann sie ...



Wen wundert’s: Seit 1972 führt die Grazerin Menschen durch ihre Heimatstadt. Touristen – aber auch, und darauf ist die heute 77-Jährige besonders stolz, viele Grazer. Die zwar tagtäglich, aber oft blind durch die Stadt gehen. Mit spannenden Themen-Führungen werden ihnen die Augen geöffnet – und oft passiert’s, dass jemand sagt: „Da renne ich seit 40 Jahren vorbei, aber da habe ich noch nie raufgeschaut ...“ Das freut Ranner „wahnsinnig!“