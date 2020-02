Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Peter Oberwalder ist Oberarzt an der Klinischen Abteilung für Herzchirurgie der Universitätsklinik Graz. Das Schicksal von Kerstin W. ließ ihn nicht mehr los © MedUni Graz, Jürgen Fuchs

Es war einer von vielen dramatischen Notfällen im Grazer LKH: Eine junge Frau, die am 4. Februar zu Mittag mit schweren Stichverletzungen im Brustbereich eingeliefert wurde. Bis in die Abendstunden wurde im Operationssaal verzweifelt versucht, ihr Leben zu retten, doch am nächsten Tag starb sie an den Folgen ihrer Verletzungen.