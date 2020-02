Bei der am Wochenende stattfindenden internationalen Hundeschau in Graz ist italienischen Hundebesitzern jetzt die Teilnahme verboten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Hundeschau findet von 29. Februar bis 1. März in Graz statt © (c) Stefan Pajman

In Graz findet am Wochenende die internationale Hunderassenausstellung statt. Bei dieser kommen bekanntlich Hundebesitzer aus verschiedenen Ländern. Doch die italienischen Züchter müssen diesmal zu Hause bleiben, heißt es aus dem Büro von Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP). Grund ist der Ausbruch des Coronavirus (Covid-19) in Norditalien, auch in Österreich gibt es bereits erste Fälle.