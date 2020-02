Kleine Zeitung +

''Szenarien vertiefen'' Coronavirus: Steirischer Expertenstab tritt zusammen

Mittwochnachmittag treffen sich Experten und Politik in der Landeswarnzentrale in Graz. Bis Mittag gab es keinen Covid-19-Fall in der Steiermark. Viel mehr werden Szenarien für den Fall der Fälle besprochen.