"Maximale Sorgfalt"Coronavirus: Steirer würden LKH Hörgas wieder aufmachen

Mittwochnachmittag trafen sich Experten und Politik in der Landeswarnzentrale in Graz. Es wurden Szenarien für den Fall der Fälle besprochen.

Landesräte Kampus, Bogner-Strauß und Amtsdir. Hirt © land stmk

Am Mittwochnachmittag trat der Expertenstab des Landes Steiermark in der Landeswarnzentrale zusammen: Dazu zählen Landesräte Juliane Bogner-Strauß und Doris Kampus, Sanitätsdirektion (Ilse Groß), Gesundheitsabteilung, Polizei (Manfred Komericky), Bundesheer (Militärkommandant Heinz Zöllner), Spitalsgesellschaft Kages (Karlheinz Tscheliessnigg), Ärztekammer, Verwaltung (Amtsdirektor Helmut Hirt), Katastrophenschutz (Ressort LH Hermann Schützenhöfer) etc.