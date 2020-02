Perfekte Tarnung: Während ein falscher Andreas Gabalier auf einem der Wagen beim 48. Faschingsumzug der Kleinen Zeitung in Graz auftrat, war der echte gut getarnt in der Innenstadt unterwegs - als Panzerknacker.

Andreas Gabalier feierte als Panzerknacker beim Grazer Fasching mit - zugleich hatte er einen Auftritt in der Herrengasse © Facebook/Andreas Gabalier

Dunkle Augenmaske, aufgeschminkter Bart, blaues Kapperl und die unverkennbare rot-blaue Panzerknacker-"Uniform" mit den weißen Handschuhen, um keine Spuren zu hinterlassen: So mischte sich am Faschingdienstag Superstar Andreas Gabalier unerkannt mit zwei seiner Freunde unter die Tausenden Faschingsfans in die Grazer Innenstadt.