© Webcam/Screenshot

Mittlerweile ungewohntes Wetter in Graz am Aschermittwoch: Es regnet. Das ist in diesem Winter tatsächlich die Ausnahme, leidet Graz doch bereits unter Trockenheit. Im bisherigen Februar wurden an der Messstelle an der Karl-Franzens-Universtität von der Zamg nur sieben Millimeter Niederschlag gemessen. Der langjährige Schnitt für den gesamten Februar liegt aber bei 25 Millimeter.