Die Polizei such Unfallzeugen © APA/Huter

Ein 78-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung war am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr in Großsulz (Bezirk Graz-Umgebung) zu Fuß auf der Wundschuher Straße (L 381) in westliche Richtung unterwegs. Dabei dürfte er von einem entgegenkommenden Pkw gestreift worden sein. Der Pensionist, der mit einer reflektierenden Warnweste bekleidet war, stürzte und blieb verletzt liegen. Der Autofahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort.

Wenig später hielt ein anderer Autofahrer beim 78-Jährigen an und erkundigte sich nach seinem Zustand. Vermutlich im Schockzustand gab der Pensionist an, unverletzt zu sein, woraufhin der Pkw-Lenker weiterfuhr. Als sich am Abend der Zustand des Mannes aber verschlechterte, begab er sich ins UKH Graz, wo multiple Verletzungen festgestellt wurden. Nach ambulanter Behandlung wurde der Mann in häusliche Pflege entlassen.

Jetzt sucht die Polizei Zeugen des Unfalls. Wer etwas gesehen hat, mögle sich bei der Polizeiinspektion Kalsdorf melden: Tel. 059133-6142.