160 E-Fahrzeuge bis 2021 Dieses Klimapaket schnürt die Post für Graz

Graz wird die erste Stadt in Österreich, in der die Post Briefe und Pakete CO2-frei zustellt. Bis August 2021 fließen fünf Millionen Euro in die Aufrüstung des E-Auto-Fuhrparks.