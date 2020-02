Facebook

In Graz wird heute gefeiert © (c) drubig-photo - stock.adobe.com (Diana DrubigC)

"Graz ahoi!“, heißt es heute wieder in der Landeshauptstadt. Ab 12.45 Uhr sind die Narren beim Faschingsumzug der Kleinen Zeitung los. Während die Herrengasse bis etwa 15.15 Uhr für die Öffis gesperrt ist (hier geht es zu den Umleitungen), haben Geschäfte am Faschingsdienstag „individuelle Öffnungszeiten“, so Citiymanager Heimo Maieritsch.