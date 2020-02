Spätestens in der Nacht auf Donnerstag wird es in weiten Teilen der Obersteiermark Schneeschauer bis in die Täler geben. Im Süden und Osten dürfte es Regen bleiben.

Schnee bis in die Tallagen - das wird es wohl auch diesmal nur in der Obersteiermark geben © Anke Thomass - stock.adobe.com

Mit dem Sonnenschein ist es in der Steiermark bald vorbei. Herrscht am heutigen Dienstag nach dem sturmreichen Wochenbeginn noch weitgehend blauer Himmel vor, wird die Schneefallgrenze am Mittwoch in der Obersteiermark in vielen Tälern absinken und spätestens am Nachmittag bzw. in der Nacht auf Donnerstag wird es in weiten Teilen der Obersteiermark Schneeschauer bis ganz herunter geben.