Graz wird die erste Stadt Österreichs mit einer CO2-freien Zustellung von Briefen und Paketen durch die Österreichische Post. In die Umrüstung des Fuhrparks fließen fünf Millionen Euro.

Der Jetflyer ist jetzt schon Teil der Postflotte. © Post

Graz wird die erste Stadt in Österreich mit einer zu 100 Prozent CO2-freien Zustellung von Briefen, Paketen und Werbung durch die Österreichische Post. Das verkündeten Peter Umundum, Logistik-Vorstand der Post, und Bürgermeister Siegfried Nagl am Montag im Rathaus. Die Umstellung werde innerhalb von eineinhalb Jahren erfolgen, erklärt Umundum. Die Post investiere fünf Millionen Euro in die Anschaffung neuer Elektrofahrzeuge. Auch die Ladeinfrastruktur wird ausgebaut.