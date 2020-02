Sein Konzert am 31. März im Grazer Orpheum ist längst ausverkauft, aber nun muss es kurzfristig verschoben werden: Rea Garvey muss zu einem TV-Auftritt nach Deutschland.

'The Masked Singer' ist schuld

Rea Garvey war schon im Vorjahr neben Ruth Moschner, Max Giesinger und Collien Ulmen-Fernandes Teil der Rate-Jury in der sensationell erfolgreichen ProSieben-Show © ProSieben / Willi Weber

Wenn eine so erfolgreiche TV-Sendung anklopft, sagt man halt auch nicht nein: Rea Garvey wird auch in der kommenden Staffel bei "The Masked Singer" dabei sein - wohl wieder als Teil der Rate-Jury, denn wer hinter den Masken steckt, ist streng geheim.