Martin Auer wird nicht müde - neue Filialen in Graz, Graz-Umgebung und Klagenfurt sind geplant.

Hat viele neue Pläne: Martin Auer © (c) KOENIGSHOFER

Mit Riesenschritten nähert sich Martin Auer gleich mehreren Neueröffnungen – vor allem im Umfeld des Grazer Schuhherstellers Legero. Zum einen geht am 17. März der Vorhang bei der frischen Filiale des Bäckereiunternehmens in Feldkirchen bei Graz hoch, wo ja Legero in Sichtweite zum Flughafen eine nagelneue Firmenzentrale um 30 Millionen Euro bauen ließ.