Ein 35-jähriger Grazer stürzte am Freitag bei einer Skitour im Murtal. Er wurde ins LKH Rottenmann gebracht.

Am Freitag, dem 21. Februar, gegen 13 Uhr kam es in der Gemeinde Pusterwald zu einem Alpinunfall. Ein 35-Jähriger sürtze bei einer Skitour am Gruber-Hirnkogel und verletzte sich.