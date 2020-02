Das Kontingent war heuer schnell verbraucht, im Herbst will man aufstocken. Die Impfquote bei Kindern ist gering.

Die echte Grippe kennzeichnet sich durch schlagartig hohes Fieber mit trockenem Husten, Schnupfen, Kopf-, Muskel- und Gliederschmerzen © (c) terovesalainen - stock.adobe.com

Vorbei ist die Grippewelle zwar noch nicht, aber laut Österreichischer Gesundheitskasse (ÖGK) ist ein leichter Rückgang der an Influenza erkrankten Grazerinnen und Grazer bemerkbar. „Dass die Anzahl an echten Grippe-Fällen rund um die Semesterferien zurückgeht, bemerken wir jedes Jahr“, heißt es vom Gesundheitsamt der Stadt. Das liege daran, dass aufgrund der Ferien weniger Menschen auf engem Raum zusammenkommen, was wiederum die Ansteckungsgefahr reduziere.