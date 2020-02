Der gute Feinstaubtrend aus den beiden Vorjahren hält heuer nicht an. Seit Jänner gab es schon fast so viele Überschreitungstage wie im ganzen Jahr 2019.

Weniger günstig als im Vorjahr ist heuer bislang die Luftsituation in Graz © Juergen Fuchs

Es wäre fast zu schön gewesen. Über mehrere Jahre hinweg ging es mit den Feinstaubwerten im Bundesland bergab. Den Umwelt-Vogel schoss das Vorjahr ab, in dem die meistbelastete Messstelle in Graz-Don-Bosco nur noch 15 Tage mit Feinstaub-Überschreitung registrierte. Das war zwar immer noch der höchste Wert in Österreich. Doch erstmals konnte der Großraum Graz damit alle gesetzlichen Limits beim gesundheitsschädlichen Luftschadstoff einhalten.