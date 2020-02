Kleine Zeitung +

Leservertreter in VIP-Jury Mit selbst gebrauter Schluckimpfung und viel Humor

Gernot Stocker ist an sich „männliche Krankenschwester“. Am Faschingsdienstag packt er seine Wunderwaffe Humor in der VIP-Jury des Kleine-Zeitung-Faschingsumzugs aus.