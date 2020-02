Facebook

Wer steuert den öffentlichen Verkehr? Der Rechnungshof hat mit seinem Prüfbericht eine breite politische Diskussion ausgelöst © Juergen Fuchs

Mitten in die politisch ruhige Ferienwoche platzt ein Rechnungshofbericht zur Frage: Wer steuert den öffentlichen Verkehr in Graz?

Die Prüfer kommen zum Schluss, dass gerade bei innovativen Projekten der Gemeinderat und die zuständige Fachreferentin erst informiert werden, wenn längst Tatsachen geschaffen wurden. So gibt es etwa zu den E-Testbussen und der MUM-Gesellschaft, die die Machbarkeit einer urbanen Seilbahn und Metro prüft, keine Gemeinderatsbeschlüsse. Beides sind Projekte von Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP), in beiden Fällen hat die Holding je eine Million Euro eingesetzt.