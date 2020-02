Nach dem Ende des Fetzenmarkts in der Fröhlichgasse ändern sich nun auch andere Marktorte und -zeiten in Graz.

Der Markt am Messeparkplatz ist Geschichte © Jürgen Fuchs

Die Grazer Marktsituation ist seit Herbst gehörig in Bewegung. Als bekannt wurde, dass der Andrämarkt zum letzten Mal in der Fröhlichgasse stattfindet, folgten heftige Debatten, auch im Gemeinderat. Mittlerweile wurde Werner Lesiak – der Initiator des Antikmarktes am Tummelplatz – gemeinsam mit Martin Pabst mit der Organisation der vier großen Raritätenmärkte beauftragt. Lesiak gibt nun aber weitere Änderungen bekannt: „Den Antikmarkt am Tummelplatz gibt es ab sofort ebenfalls nicht mehr.“