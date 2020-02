Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In einer Arztpraxis kam es zu einem wilden Streit (Sujetbild) © Gina Sanders - Fotolia

Wilde Szenen spielten sich am Montagnachmittag an einem Ort ab, wo man es am wenigsten erwartet: In der Ordination eines Grazer Frauenarztes gerieten sich mehrere Frauen buchstäblich in die Haare. Die Polizei musste ausrücken, einige Patientinnen landeten im Krankenhaus.