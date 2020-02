200 Liter Diesel flossen in der Puchstraße aus. Ein Teil gelangte auch in die Kanalisation. Berufsfeuerwehr rief Katastrophenalarm aus.

© Jürgen Fuchs

Am Montagvormittag blieb ein Lkw an einer Einfahrtstorverankerung hängen und riss so den Treibstofftank auf. Rund 200 Liter Dieseltreibstoff flossen aus und gelangten in die Kanalisation. Der 40-jährige Lenker aus Serbien blieb dabei unverletzt.