Auf dem Video ist eine Wildschwein-Rotte zu sehen, die angeblich in Schemmerlhöhe die Straße quert.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Wildschweine tauchten plötzlich im Scheinwerferlicht auf © Facebook/Janssen

Es sind rund drei Dutzend kleine, mittlere und große Wildschweine, die in den vergangenen Tagen so manchem Facebook-User ein "Oh", "Ah" oder vielleicht sogar "süß" entlockten. Ein gewisser Heinz Janssen hatte ein Video der stacheligen Paarhufer gepostet, das angeblich auf der Schemerlhöhe (Bezirk Graz-Umgebung) aufgenommen wurde.