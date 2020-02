Im Herbst waren die Eustacchio-Gründe sogar behördlich gesperrt. Jetzt liegen im Naherholungs- und Naturschutzgebiet in St. Peter zahlreiche Bäume kreuz und quer.

Zahlreiche Äste und teils ganze Bäume sind in den Eustacchio-Gründen umgefallen - und bleiben liegen © Gerald Winter-Pölsler

Wer das frühlingshafte Winterwetter zu einem Spaziergang nutzt und durch die Eustacchio-Gründe in Graz-St. Peter streift, der wird zahlreiche Äste und oft auch ganze Bäume finden, die kreuz und quer am Boden liegen. "Was ist das los?", fragen sich Leser der Kleinen Zeitung. Und: "Ist das kleine Waldstück gefährlich?"