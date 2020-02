Am Sonntag feiert Peter Handkes langjähriger Dichterfreund Alfred Kollertisch seinen 89. Geburtstag, am Donnerstag tauchte der Literaturnobelpreisträger überraschend als Gratulant in Graz auf.

Geburtstagsrund: Peter Handke, Alfred Kolleritsch, Andreas Unterweger © manuskripte

Es ist schon Tradition, dass der langjährige "manuskripte"-Herausgeber Alfred Kolleritsch in kleiner Runde seinen Geburtstag in den Räumlichkeiten der Redaktion in der Grazer Innenstadt feiert. So auch diesmal, anlässlich seines 89ers, den Kolleritsch am Sonntag begeht. Aber heuer stellte sich ein prominenter Gratulant ein. Peter Handke, dem erst im Oktober in Stockholm der Literaturnobelpreis verliehen worden war, tauchte völlig unangekündigt als Gratulant auf.