Vor einem Jahr zog „Fridays for Future Graz“ erstmals auf die Straßen. Am Freitag wird zum großen Jubiläumsstreik gerufen.

Klimademo: Am 15. Februar 2019 marschierten Grazer Jugendliche erstmals in der Innenstadt auf © Ballguide/Tamara Mednitzer

"Wir streiken bis ihr handelt!“, "Es gibt keinen Planeten B!", „Die Uhr tickt!“ Vor einem Jahr, am 15. Februar 2019, marschierten 1500 Jugendliche bei der ersten Fridays for Future-Klimademo in Graz auf. Am Freitag, dem 14. Februar 2020, findet der Jubiläumsstreik statt. Die Veranstalter haben 5000 Personen angemeldet. Aber ist der Zulauf wirklich noch so groß? Fünf Aktivisten nehmen im Gespräch mit der Kleinen Zeitung Stellung zu wichtigen Punkten.