Ein Steinschlag sorgte am späten Dienstagabend dafür, dass die Judendorfer Straße in Gratkorn gesperrt werden musste. Diese Sperre wird wohl nicht vor Freitag aufgehoben.

Die Judendorfer Straße (L302) musste am Dienstagabend in beiden Richtungen in Gratkorn zwischen dem Schwarzen Weg und der B67 wegen eines Felssturzes gesperrt werden. „Für eine genaue Beurteilung der Lage war es am Dienstag zu dunkel. Mittwochfrüh werden die Arbeiten fortgesetzt“, sagt der Geologe des Landes, Marc-Andre Rapp.