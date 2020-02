Facebook

Geht es nach der Grätzlinitiative Margaretenbad soll man bereits im nächsten Winter im Bad eislaufen können © (c) Kanizaj Marija-M.

Die Grazer Winterwelt am Karmeliterplatz, die für Groß & Klein das Eislaufen mitten im Grazer Stadtzentrum möglich macht, hat seit Ende Februar geschlossen. Die frühlingshaften Temperaturen sorgen dafür, dass am Mariatrosterteich nicht an Wintersport zu denken ist. Am Hilmteich reichten die raren Frostperioden heuer wie schon in so vielen Jahren für keinen einzigen Eislauftag. Bleibt im Raum Graz aktuell nur die Halle am Schwarzlsee, um als Hobbyläufer seine Runden zu ziehen. Bis 28. Februar ist das im Anschluss an die Eiskunstlauf-EM, die im Jänner über die Bühne ging, möglich.